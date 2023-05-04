號稱銀行界劉德華的某外商銀行某副總裁3年前遭妻子爆料他不僅在外搞小三、小四外，疑似從婚前開始偷拍與逾10位女性的性愛激戰片，存檔高達15.8G，他的妻子提告求償，台灣高等法院判決，他與外遇對象須賠償130萬元。

不過，目前已離婚的銀行界劉德華前妻，因指稱她老公是銀行界的劉德華，與同女分行長外遇，還嗆要把對方性愛影片公開，並說對方「每次便當都有一根香腸」，對方向她提告求償，台灣高等法院認定她洩漏隱私給媒體，判賠15萬元確定。

據悉，這位外商銀行副總裁在業界形象不錯，堪稱高富帥，因長相英俊也有「銀行界劉德華」的封號，而偷拍性愛片的特殊性癖好曝光媒體後，不少業界人士感到相當驚訝。

但妻子先前曾在丈夫的包包中放有旅館牙刷，經追問他才坦承自己約砲失敗，也當面簽下再犯就須支付100萬元撫慰金的切結書。沒想到，在疫情之下，妻子因想上網購買口罩而借用丈夫電腦，一看才發現裏頭竟藏有多個以女性名字命名的資料夾，依人物的不同仔細分類出共計15.8G的性愛鹹濕片。

而這些性愛影片則是副總裁從婚前開始偷拍，婚後不僅拍下與妻子的行房畫面，還外遇小三、小四，前後一共累積逾10位以上的受害者，影片中的女性有些有發現鏡頭，害羞地喊「不要拍啦」，但男方仍繼續錄製，甚至還有一位女子毫無反應，疑似為被撿屍。

妻子得知其偷拍性愛片還搞外遇後，即便自己也是受害者，但仍勇敢的站出來，在律師的協助下對丈夫提告及求償。