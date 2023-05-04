林書豪曾於美國職籃NBA颳起「林來瘋」旋風，如今來台加盟PLG，效力高雄鋼鐵人隊，更於日前拿下50分的超扯大三元成績，出色表現引起外界關注，不過他昨(3日)無預警宣布奶奶過世噩耗，並寫沉痛寫下：「RIP Grandma，願奶奶安息」。

林書豪在IG貼出和父親及弟弟前往墓園的照片，接著寫下：「RIP Grandma，願奶奶安息」，簡短一句話道盡沉痛心情，這才讓奶奶過世噩耗曝光，從墓碑上的時間可以得知，林書豪奶奶過世時間為2023年1月29日，而他也曬出年幼時奶奶帶著兄弟倆出遊的照片，只見奶奶對著鏡頭擺出燦爛笑容，如今和藹可親的模樣，只能成為心中追憶。

林書豪在2010年登上NBA，在全球颳起「林來瘋」旋風，當時奶奶接受媒體採訪時，曾曬出祖孫倆多年前的合照，對於孫子在籃壇中優異成績相當滿意，被媒體追問林書豪頗受爭議的國籍議題時，她指出孫子雖有美國籍身分，但父母都是台灣出生，加上保有中華民國國籍，絕對是貨真價實的「台灣囝仔」。

林書豪奶奶。（圖／中時資料照）

林書豪奶奶曬出祖孫倆多年前合照。（圖／中時資料照）

林書豪日前寫下聯盟首次50分、10籃板、11助攻「大三元」，並獲選為球迷票選單週最有價值球員，也帶領球隊鋼鐵人拿下8連勝，並朝季後賽資格邁進，而他近來的優異表現，也引起大陸CBA關注，更有媒體爆料前東家北京首鋼有意將他挖回，不過他暫未對此事做出回應。