林書豪奶奶。（中時資料照）

林書豪奶奶秀出林書豪小時候照片。（中時資料照）

PLG球星林書豪昨（3）再次獲得單周MVP榮譽，連5周獲獎成為史上第一人，不過同日林書豪在個人IG發文，表示自己高齡96歲的奶奶已經過世，林書豪貼出他和弟弟林書緯前往墓園、以及小時候與奶奶出遊的合照，寫下「RIP Grandma，願奶奶安息」。

林書豪以落選秀身分登上NBA，2012年在尼克時期因陣中後衛人手短缺，當時仍名不見經傳的林書豪獲得較多出賽時間，尤其2月5日與籃網的德比大戰，林書豪替補出賽全場砍下25分、7助攻以及5籃板的全面數據，帶領尼克止住2連敗，隨後更是開啟「林來瘋」熱潮。

在「林來瘋」爆紅之前，媒體就曾多次採訪林書豪在台灣的奶奶林朱阿麵，她大方曬出林書豪小時候的照片，堅定表示自己的愛孫就是「台灣囝仔」，林書豪成為固定先發球員後，國外媒體甚至特別造訪台灣，就是為了訪問林朱阿麵，還讓她登上美媒《紐約時報》。

林書豪季中加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，將球隊從看不見希望的深谷中拉出，目前距離排名第4的福爾摩沙台新夢想家僅1.5場勝差，仍有機會闖進季後賽行列。