國民黨最美發言人李明璇昨(3)日正式通過黨中央徵召，將代表參選被視為「綠到出汁」的高市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委。李明璇強調，民進黨在高雄有輸不起的壓力，她有信心能挺住綠營的猛烈攻擊。一排藍勾勾也紛紛留言力挺李明璇。

李明璇昨在臉書透露參選初衷是要為國民黨開疆闢土，而非增加國民黨分裂的風險，必須選一條「與眾不同的道路」，才能避免內耗，重振國民黨員的信心。李明璇提到，「不把個人因素列為首要考量，而是盡個人最大的努力團結全黨」，一直是她身為國民黨發言人最重要的使命。

「高雄，民進黨最有輸不起的壓力」！李明璇表示，有信心能挺住綠營的猛烈攻擊、重挫腐敗政府的士氣，更相信人心是柔軟的，就算是被人形容「超級深綠」的選區，她一定努力用親和力、行動力去「感動」選民。李明璇喊話，會向全台灣證明「小蝦米是能夠扳倒大鯨魚的」。

李明璇談出征艱困選區的心聲吸引超過1.2萬人按讚，許多政治大咖包括國民黨副主席連勝文、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜紛留言力挺；2022年曾參選高雄市長的柯志恩更表示「明璇加油，勇敢的高雄女兒，和妳繼續併肩作戰」。