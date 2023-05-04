民進黨高雄左楠區立委劉世芳以個人健康為由，宣布放棄爭取2024黨內立委提名，由於左楠區曾是高雄的「最藍區」，不少國民黨政治人物都表態角逐初選，其中包含前立委張顯耀、議員陳玫娟、陳麗珍、李眉蓁及國民黨中央委員孫健萍。針對左楠區激烈選情，一份最新民調就顯示藍營支持者，盼望能以全民調決定國民黨挑戰該區人選。

《中天電視》Youtube頻調昨（3）日發起網路民調，截至今（４）日早上7點45分，總計有超過1萬人參與該投票。針對「國民黨高雄左楠區初選5人搶！市議員李眉蓁等3人爭取要全民調，資深議員陳玫娟希望37制，前立委張顯耀甚至喊出黨員投票要5成？！你支持哪一種初選辦法？」的問題，支持「全民調」的民眾占絕對多數，占比高達89%、認為該使用「三七制」的支持者僅占6%、抱持「55制」的網友也只有6%。

對於左楠區的國民黨初選，網友留言表示，「民調至少知民意屬意誰，才能由民意爭取到更多票源」、「大家踴躍參加初選是好事！」、「全黨員支持就能當選，高雄早就變藍天了」、「立委是民眾投出來的，干黨員何事？」、「給我全民調其餘免談」、「給年輕人機會吧！」、「要初選就接受全民的檢驗，不然靠黨員就能贏得了嗎？」

不過也有支持者擔憂，「全民調怕會有綠營來灌民調！」、「如果全民調、不是把交黨費的黨員當傻瓜嗎？」、「全民調有好處、也有缺點，有可能敵營灌票拉下主要對手」、「沒用啦，就算再怎麼民調，最後還是塔綠班整碗捧去，這就是高雄，綠雲罩頂的高雄市」。