南亞科今年第一季營收64.25億元，季減19.22%、年減67.79%，為近14年來單季新低，首季產品平均銷售量季減7~9%，平均銷售單價季減7~9%，匯兌之影響數不利1~3%，第一季毛利率受到銷售單價降低、銷售量減少及提列閒置產能損失等因素影響下滑至-8.6%，毛利率轉負，不如預期，營業費用季減3.9%，本業虧損擴大，單季稅後淨損16.85億，EPS為-0.54元，不如預期。

南亞科總經理李培瑛日前提到，今年第二季庫存水位是否再高，需觀察供應商產出調整，以及市場旺季需求態度，需求增幅多寡，持續關注上述兩個狀況。南亞科今年第二季受到終端需求仍疲弱，不過預期報價跌幅逐步收斂，今年第二季下旬價格可望止穩，加上第二季將進入出貨旺季，預估出貨量雙位數增加，預估本季營收重回成長，今年出貨逐步回溫。

展望2023年，受通膨及全球經濟成長放緩影響，上半年電子產品需求疲弱，不過包括手機、PC/NB、消費性電子下半年均可望回溫。供給方面，近期全球各大供應商開始調降資本支出、調降產能，有助整體市場加速供需平衡，價格下半年可望反彈。因終端需求放緩，南亞科2023年資本支出預估不超過185億元，年減少10%，2023年位元產出將動態調降20%以內。法人預估，下半年虧損縮小。

南亞科李總認為，先前提到價格第三季有望止穩，而是否提早或延後，亦攸關兩個重點，供應商產出調整、旺季需求狀態。法人預估，毛利率可望在第二季底、第三季轉正，營運後續觀望國際大廠動作。

全球DRAM已是寡占市場，隨著各大廠均做出減產動作，整體供給端有效控制下，預期2023年中可見到供需平衡，隨著終端市場庫存去化效果顯現，下半年需求將回升，預估下半年DRAM報價將反彈。考量到記憶體廠最壞狀況已過，下半年公司虧損縮小，2024年預估重回獲利。