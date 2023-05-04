胸腔科醫師蘇一峰分享，心律不整的急救用藥「Adenosine」傳全台缺貨，請大家最近不要心律不整，否則只能透過粗暴的方法，像是腹部重擊、按壓頸動脈、頭浸入冰水中，吸飽氣以後用力憋氣來治療，如果缺藥拖到很嚴重，屆時就只能直接電擊，引起網友熱烈討論。

胸腔科醫師蘇一峰昨天在臉書上發文分享，心律不整的急救用藥「Adenosine」傳全台大缺貨，目前沒有替代藥物可以選擇，因此只能請大家最近先不要心律不整。

蘇一峰表示，至於有人問有沒有替代藥物的治療方法，答案是有的！可以腹部重擊、按壓頸動脈、頭浸入冰水中，吸飽氣以後用力憋氣。粗暴的治療方法讓他留言吐槽說「到時候上急診班，治療心律不整變成跟格鬥打架一樣！」

貼文引起網友討論，「暴力討債可以說成救人一命」、「糟糕，我女兒才剛開始看心律不整心跳過速的問題，明天才要去拿24小時心電圖的機器」、「缺藥問題真的很有感，我吃的藥一顆一顆逐漸被換掉，然後這些藥從此就再也沒有出現過了」。

另有網友問說「沒有藥，不能直接電擊解決？」蘇一峰則留言回應說，病人因為心律不整的問題來看診，結果因為缺藥的緣故，導致病情拖到很嚴重，因此就只能用電擊治療。