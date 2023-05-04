耕興表示，由於5G及網通的高階機種訂單挹注，第1季合併毛利率、合併營業淨利率及合併稅後淨利率分別較去年同期增加1％、4％及3％。耕興佈局高階檢測市場效益逐漸浮現，雖全球市場終端銷售疲軟，但新規高階機種開案檢測需求仍持續不墜，第1季繳出不錯成績。

耕興指出，近期在車用檢測布局上也頗有斬獲，大陸子公司浩興近期持續接獲車廠及車電供應商如車聯網模組及車用零組件的測試案件。看好未來智能車OBU(On Board Unit)車載系統發展在ECU(Electronic Control Unit) 電子控制單元、MCU（microcontroller）微控制器、感測元件方面會如同消費性電子產業一樣不斷進化成長。車聯網V2X(Vehicle To Everything)通訊主流技術不管是DSRC(Dedicated Short Range Communication)和C-V2X(Cellular-V2X) ，耕興早已積極參與其中。目前自駕車技術僅到Level 2，待未來持續發展到Level 5等級，相關車聯網終端檢測需求也會呈現倍數增長的發展，將會進一步帶動公司在跨足車聯網檢測領域後，挹注新一波成長動能。