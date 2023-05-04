台達電推動綠建築不餘遺力，已在全球累積32棟綠建築，持續以科技助力全球永續發展，台達電表示，零能耗認證要求建築之發電量必須大於等於耗電量，而台達美洲總部原本即為LEED白金級的節能綠建築，近年更陸續導入台達自身的創新綠色解決方案，同時透過新建太陽能停車棚，搭配新設330度(kWh)儲能系統優化再生能源使用，每年可產生超過140萬度的再生電力，大於建築自身用電量。

台達電美洲區總經理黃彥文表示，過去30多年來弗利蒙市一直是台達在美洲的家，台達很榮幸能夠打造這城市首座的LEED零能耗綠建築，將其產生的環境與社會效益回饋給社區，台達美洲總部達成零能耗的里程碑，將進一步幫助台達實踐在2030前於全球據點100%使用再生電力的RE100承諾，透過提供協助綠建築和永續城市發展的智慧綠色解決方案，也正是台達商業模式與ESG結合的具體例證，以科技來促進人類的永續環境目標。

台達電美洲區總部的節能設計不僅考量其氣候、地理環境的特點，更結合了營運上的使用需求，是綠建築全方位整合的良好典範；為達成零能耗，台達近期於美洲總部更導入自身的物聯網、智慧綠色解決方案，如：616 kW的屋頂太陽能發電系統，加上新建的504 kW的雙面太陽能停車棚，皆搭配台達高效太陽能變流器，每年共可產生超過140萬度再生電力，能滿足建物全年的耗電需求；330 kWh的台達儲能系統，進一步優化建物的能源管理，且資料中心散熱解決方案加裝導入台達EC風扇的節熱器(economizer)，同時將台達變頻器應用於空調系統，幫助總部內資料中心的年度PUE值從1.5最低降至1.25。

此外，導入子公司Trihedral新一代SCADA系統VTScada，以及子公司Delta Controls的建築控制平台enteliWEB；這些平台具備高擴充性，可以與既有的建築子系統，如暖通空調、LED照明和其他高耗能系統無縫整合，並建立檢查點、收集數據、追蹤趨勢、建立報告、異常示警及遠端管理等。