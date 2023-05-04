富世達實收資本額6.05億元，主要產品為3C電子產品轉軸組件，2022年稅前淨利8.35億元，每股稅後盈餘9.33元；今年第1季稅前淨利1.11億元，每股盈餘1.26元。
鑽石生技申請上市資本額63.5億元，2020～2022年稅前盈餘61.15億元、29.61億元及8.81億元，每股盈餘9.28元、3.55元、1.26元；今年第1季虧損0.27億元，每股虧損0.04元。
台灣證券交易所5月5日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議富世達(6805)申請股票上市案；此外，上市審議委員會審議通過鑽石生技(6901)初次申請股票上市案。
富世達實收資本額6.05億元，主要產品為3C電子產品轉軸組件，2022年稅前淨利8.35億元，每股稅後盈餘9.33元；今年第1季稅前淨利1.11億元，每股盈餘1.26元。
鑽石生技申請上市資本額63.5億元，2020～2022年稅前盈餘61.15億元、29.61億元及8.81億元，每股盈餘9.28元、3.55元、1.26元；今年第1季虧損0.27億元，每股虧損0.04元。
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