富世達實收資本額6.05億元，主要產品為3C電子產品轉軸組件，2022年稅前淨利8.35億元，每股稅後盈餘9.33元；今年第1季稅前淨利1.11億元，每股盈餘1.26元。

鑽石生技申請上市資本額63.5億元，2020～2022年稅前盈餘61.15億元、29.61億元及8.81億元，每股盈餘9.28元、3.55元、1.26元；今年第1季虧損0.27億元，每股虧損0.04元。

中天生技集團鑽石生技上市案 證交所審議通過
《證交所》鑽石生技5月3日上市審議
《金融》華南銀主辦 東碩16億元聯貸簽約
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