受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一生活(康是美)等均表現亮眼，有效挹注營收，統一超2023年第1季合併營收為754.74億元，較去年同期成長11.54%，續創歷年同期新高，單季合併稅後淨利32.54億元，較去年同期成長27.25%，每股盈餘2.71元，較去年同期成長29.67%。

統一超表示，第一季透過穩健展店、深耕OPEN POINT會員生態圈、開發創新數位服務與話題夯品，帶動鮮食、咖啡、預購與i預購、飲品等核心類別業績穩健成長，其中台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT生態圈，藉由會員、點數、支付3大策略持續推動創新服務，帶動會員第一季總交易金額較去年同期成長2成、第一季總發行點數價值較去年同期更成長近5成，為全台最活絡的點數生態圈。

再者，7-ELEVEN持續透過創新服務，包含將會員服務嵌入Google Pay、點數折抵代收，可繳納所得稅、健保費等18項代收項目；行動隨時取訂閱制結合全民共享服務帶動使用人數倍數成長，OPEN NOW外送與自取雙服務經營兩年已養成會員使用習慣、業績倍數成長。

台灣7-ELEVEN鮮食朝品牌化經營發展，透過「星級饗宴」、「天素地蔬」、「星級饗宴-滷味」、「哈燒專櫃」等品牌持續開發差異化新品，帶動相關類別成長近2成，「天素地蔬」冷藏鮮食專櫃已達2,500店規模，結合常溫、冷藏、冷凍專區超過300款素蔬食商品的複合店更已拓展超過70家門市，咖啡經營則對應不同消費族群需求，以「多元品牌策略」深耕咖啡市場，線上線下策略帶動CITY系列整體業績成長超過1成。

台灣7-ELEVEN掌握後疫時代宅經濟、通膨抗漲、旅遊復甦等關鍵趨勢，透過預購與i預購平台主打宅家限定美食、遊逛百貨精品，帶動類別業績成長近4成；此外，積極響應政府平價專區政策，推出飲品、日用品、食品等類別超值優惠，更藉由響應全民普發六千元政策推出多元優惠、放大隨取卡等積極作法，帶動相關類別業績成長1～3成；旅遊復甦聚焦風景區、交通轉運及觀光型商場門市經營，統一超商經營之四大國道服務區針對節慶商機機動提升服務量能，帶動商場業績持續穩健向上。