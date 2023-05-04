民進黨英系立委羅致政昨（3）日質詢時提到申辦護照人潮的問題，希望外交部長吳釗燮協助處理，並稱「我坦白講，選舉到了，這都民怨，現實一點」，讓國民黨新北市議員葉元之狂酸，羅「吃了誠實豆沙包」，竟然當眾承認民進黨心中只有選舉。

羅致政昨日在立法院外交及國防委員會質詢時，秀出民眾擠爆領務局，在領務局周邊街頭曬太陽吃便當的照片，要求外交部、領務局進行處理，建議租路搭帳篷讓民眾休息，甚至說委員會空閒時也可以考慮讓民眾入內吹冷氣，「部長我們資源就全力配合，好不好，你要預備金，要什麼我都沒意見。我坦白講，選舉到了，這都民怨，現實一點。」

事後，葉元之在臉書表示，先不管羅致政提了什麼建議，沒想到的是他竟然吃了誠實豆沙包，證明民進黨心中只有選舉，只有選舉到了才想解決民怨，難怪行政院前院長蘇貞昌會說出「讓我們一起打贏這場防疫的選戰」這種話。

葉元之指出，護照壅塞的問題早在年初就已發生，英系立委若真的關心此事，怎麼會過了快半年才注意到相關問題，「難怪英系立委在前兩年，不顧民意反對硬要開放萊豬，也不願意幫板橋鄉親多爭取疫苗，原來是選舉還沒到啊，大家還要投給這種只重視選舉的英系立委嗎？」