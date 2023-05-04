好市多進口的科克蘭綜合莓果檢出A型肝炎病毒，引發恐慌，目前污染原因還有待調查，但毒物專家顏宗海懷疑，會這麼廣泛的污染，可能是透過水污染；胃腸肝膽科醫師錢政弘則表示，A肝病毒在85度高溫下加熱1分鐘可殺死。

好市多進口莓果驗出A肝病毒，已有不少消費者已吃下肚，疾管署防疫醫師蘇家彬表示，A肝潛伏期最長50天，不排除已有人感染，不過民眾不用過度緊張，若真吃了得A肝的可能性並不高，若2個月內出現發燒、全身倦怠、腹痛、噁心嘔吐等不適症狀，可就醫檢查並告知醫師曾吃過好市多莓果。

為何會有大批莓果驗出A肝病毒？根據《ETtoday》報導，毒物專家、林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，A肝病毒是糞口傳染，這次出問題的是在美國、智利生產、包裝的莓果廣泛感染，認為可能是透過水污染，但A肝病毒在物體表面無法存活太久，可透過高溫殺死，建議煮熟作成果醬食用。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書表示，冷凍不能殺死A肝病毒，不過用85度以上高溫加熱1分鐘就能消滅，並表示絕大多數的A型肝炎患者都能自行痊癒，極少數會嚴重到出現猛爆性肝炎，且感染A肝不會變成帶原者，也沒有肝硬化、肝癌風險，提醒若出現急性肝炎症狀，包括小便顏色變深、變茶色，食慾不振，特別疲勞，要趕快就醫。