奧斯卡影帝傑米福克斯(Jamie Foxx)今年四月因不明原因的併發症送醫，甚至一度傳出病危消息，讓粉絲感到相當震驚，所幸女兒沒多久後透露目前父親情況已經好轉，如今事隔三周雖傑米福克斯還未出院，但他也首度對外發聲，感謝外界給予他的鼓勵「非常感謝所有的愛！」

根據《TMZ》報導，上個月11日上午傑米福克斯驚傳因不明的「併發症」送醫，還一度發出病危通知，隨後來他的女兒Corinne Foxx也證實了這個消息，更透過IG發出聲明「我的父親併發症發作，慶幸在送醫後，及時獲得良好的治療與照顧，現時情況已逐漸康復好轉。我們知道他是多麼受人愛戴，也感激大家的祈禱」最後感謝大家的關心，也希望在父親康復之前可以尊重家屬的隱私，然而，文中未提及因何種併發症送醫。

事隔三個禮拜，傑米福克斯的親友仍對他的病況相當保密，而這段時間有許多粉絲隔空替傑米福克斯祈禱，對此，傑米福克斯本人稍早透過IG為大眾給予的祝福與祈禱道謝：「Appreciate all the love！！！ Feeling blessed.（非常感謝所有的愛！！！感覺很幸福）」而這也是他住院後首度對外發聲。

傑米福克斯是美國著名的演員及歌手，在音樂上過去發行的專輯中，有兩張都在公告牌二百強專輯榜上排名極高的，而在戲劇方面，演出的作品包括《白宮末日》、《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》、《蜘蛛人：無家日》等，而他曾憑藉《雷之心靈傳奇》獲得奧斯卡金像獎及英國電影學院獎最佳男主角，還因音樂喜劇獲得金球獎最佳男主角獎。