清潔隊在中央分隔島清除違規小廣告。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣環境保護局今年號召縣內26鄉鎮市公所清潔隊，強力清除違規小廣告，第1季執行下來，狂拆12萬6千491張小廣告，全部堆疊起來高130公尺，幾乎是5.7座八卦山大佛的高度，顯示出嚴格執行的決心。

違規廣告物到處掛、四處貼，讓市容觀瞻東一塊西一塊，有如處處被貼狗皮膏藥，不肖業者多利用深夜或清晨四處張貼，抓不勝抓。這些廣告物遮擋視線影響交通，民眾更擔心遭突出的鐵絲戳傷眼睛，危及人身及交通安全。

環保局指出，今年各鄉鎮市公所清潔隊全力動員，第1季強力拆除小廣告，這些違規小廣告以房地產交易訊息居多，強力執法下，各公所接到的羅馬旗（懸掛廣告物）申請激增，這也顯見房仲廣告行銷有合法且更安全的作法。

環保局及各公所自去年起算已依《廢棄物清理法》裁處273件違規張貼小廣告業者行政罰鍰，每件新台幣1200元，以及依《電信法》裁處停止電信服務351件，並持續對房仲業者宣導，目標讓小廣告消失，以提升市容觀瞻及行車安全。

環保局強調，懸掛或張貼於中央分隔島的行為，實在不可取，無論張貼者或拆除者皆背負極大生命安全風險，害人又害己，因此該局鼓勵民眾積極檢舉張貼廣告的人，讓業者無所遁形，逃不過天眼追蹤。

該局同時也呼籲房仲業者及所屬加盟店，如有廣告行銷需求應善用合法管道宣傳，運用各公所的羅馬旗或夾報等合法宣傳方式，切勿心存僥倖以身試法。