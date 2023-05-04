台積電擴大全球布局，德國設廠最新進度曝光，根據美國財經媒體報導，台積電預計投入100億歐元（約新台幣3400億元）在德國德勒斯登薩克森州設廠，詳細計劃可能在今年8月正式公告。

多名知情人士透露，台積電與半導體公司包括恩智浦、博世和英飛凌等計畫成立合資公司，將獲得德國政府補貼，預算預估至少70億歐元，總投資額可能接近100億歐元。

針對德國設廠消息，台積電發言人高孟華表示，公司仍在評估在歐洲設廠的可能性。至於恩智浦、博世、英飛凌及德國經濟部發言人則不予置評。