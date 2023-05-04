台版柬埔寨虐死3人，幕後竟有警官協助通風報信。（本報資料照片）

「台版柬埔寨」假求職真拘禁，陸續虐死3人，檢警查出，北市寧夏所所長葉育忻暗中提供對方資料，從中收取超過台幣100萬元的虛擬貨幣泰達幣，而4月11日首腦「藍道」杜承哲落網後，葉立刻將自己的iPhone丟棄換新手機，還跟提供虛擬幣帳戶的友人「沙盤推演」，討論被約談時，要怎麼交代這100萬的來源。

檢警查出，葉育忻跟「藍道」杜承哲、「西利雅」洪俊杰至少暗中聯繫1年多，期間多次提供各種偵辦手段、情資給對方，今年3月詐團在淡水、中壢的據點陸續被破獲，杜、洪2人向葉求助，此時葉竟還不以為意，持續與2人聯絡、指點明路。

杜等人要向葉表達謝意，葉為免查緝，找來1名劉姓女性友人，要她去辦理虛擬幣帳戶，杜陸續將價值超過百萬台幣的泰達達，匯進該戶頭。

上月7日，杜承哲獲知又有同夥被抓，他利用白天到觀護所報到的空暇時間，暗中聯繫葉育忻，希望他打聽同夥的後續狀況，葉則以辦案為由，打給不知情的中壢分局普仁派出所同事問案，事後再將犯嫌何時移送地檢署、被捕者的資料及案由，陸續洩露給杜承哲。

藍道後來被抓，葉育忻立刻將才用1年多的iPhone 14丟棄，改換新的手機，還私下聯絡劉女，推演被約談時，要如何向檢警交待這100多萬的來源，但檢方3日借訊藍道，對方說出行賄葉的過程，也讓葉無法抵賴。

檢方3日搜索葉的住處，沒有發現他的舊手機，只找到1隻空盒，檢察官以此為據，認為葉有滅證事實，於是向法院聲請羈押，羈押庭預計將在4日上午展開。