小編今（4）日精選5件不可不知的國內外財經大事。P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」爆詐騙，逾千名投資人組成自救會、投資總額恐高達新台幣25億元，平台負責人涉捲款逃跑。銀行局3日透露，與im.B平台往來主要有五家銀行，分別是新光銀、中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀，而im.B在五家銀行裡餘額剩下僅約萬元。銀行局長莊琇媛指出，會要求銀行檢討KYC（了解客戶）的疏漏。

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【1】 im.B在五銀行開戶 銀行局：要求檢討KYC疏漏

im.B詐騙案引起社會關注，莊琇媛證實，曾與im.B平台往來的有五家銀行，新光銀最優先列為警示帳號，其餘四家銀行的帳戶則因新光銀成為警示帳戶的關聯戶，四家銀行皆已針對帳戶進行內部控管，而對於民眾陳情案，因涉違反銀行法已移送檢調。

【2】聯準會升息1碼後暗示收手 鮑爾重申今年不降息

美國聯準會今天宣布調高利率1碼，並暗示1980年代以來最迅猛升息循環可能結束。但聯準會主席鮑爾澆了預期下半年降息的投資人一盆冷水，美股尾盤賣壓加劇，再度收黑。

【3】以價保量 PCB廠降價搶單

科技消費市場終端需求一片慘綠，PCB板廠為保稼動率，降價搶單山雨欲來！軟板龍頭臻鼎-KY傳出因載板深圳新廠量產，但客戶需求疲軟，祭出價格戰；臻鼎發言管道雖然否認，但業界人士表示，為保稼動率，各家大廠降價搶單已經開始，且降幅驚人，台系、陸企每家PCB板廠都在以價保量。

【4】美銀行危機連環爆 金漲油跌

美國第一共和銀行倒閉並遭到接管，加上美聯準會（Fed）預計將延續升息腳步，令投資人對於金融業體質與經濟擔憂再度升高，導致多家中型銀行周二股價暴跌，連帶拖累美股收黑並衝擊油價，紐約期油周三並摜破70美元大關。市場如今瀰漫強烈風險趨避情緒，帶動避險資產美國公債與黃金價格走高。

【5】超微Q2財測失色 股價狂崩9％

超微（AMD）公布第一季業績，受到電腦需求疲弱打擊，上季由盈轉虧，營收萎縮9％，且第二季財測低於預期，3日終場爆殺逾9％。執行長蘇姿丰表示，隨著電腦和伺服器市場好轉，預期下半年業務回復成長。