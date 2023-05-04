涉及傳送資料給「台版柬埔寨案」主嫌「藍道」，而遭到檢方聲押禁見的台北市警大同分局寧夏所所長葉育忻，曾在刑事局國際科任兩線三星警務正，後來被前女友指控，趁她睡覺時，盜刷她的信用卡，葉因此轉調陽明山國家公園警察大隊服務。葉後來降調兩線二星來台北市，2020年12月派寧夏所任所長迄今，2年多來表現並無異狀，3日被約談讓不少同事十分驚訝。

葉員向檢方供稱，當初認識「藍道」是為他在轄區某餐廳當廚師才結識，事後受到朋友請託才會提供民眾個資，只是純幫忙沒對價關係，從頭到尾都不知道他和詐騙集團有關聯。

警大69期畢業的葉育忻，目前在台大讀博士班，因外語能力優秀，頗受長官賞識。他於7年前於刑事局國際科擔任警務正時，曾因涉及盜刷女友信用卡，事後降調到保7總隊，然後又調往大安分局。

在大安分局期間，也因表現不錯，當時台北市派出所長因為缺人招考，長官及及鼓勵他去試試，也幸運考上，事後也因為工作認真，在長官和同仁間評價都還不錯。

據了解，41歲的葉育忻，曾在4月6日、7日，在偵辦1起詐欺警示帳戶案件時，連續兩天，藉機調閱多個人頭帳戶的流向資料，並在該段時間與詐團首腦「藍道」有聯繫，還將相關資料傳給對方。

案經新北市刑大報請士檢指揮，3日會同警政署政風室、北市警督察室，前往葉的辦公室、住家搜索，並帶回偵訊。據悉現場除查扣電腦、手機，另發現4萬多元現金，是否為不法所得也在釐清，至於為何會幫藍道查資料，雙方互動往來內情等，檢警正進一步追查。