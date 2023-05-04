@ShamsCharania the leader of spreading false news and attacking players. Why any player in the league talks to this guy blows my mind. #weirdo https://t.co/Coj2b0aY6E — Mike George (@MikeGTdot) May 3, 2023

《The Athletic》權威記者查拉尼亞之前搶先爆料，灰熊已經告知迪昂布魯克斯，無論任何情況都不會跟他續約，也就是打算拋棄迪昂布魯克斯，沒想到他的經紀人麥克喬治4日強力反擊，強調查拉尼亞是這個聯盟爆料假新聞的「領導者」，擺明嗆聲查拉尼亞胡亂爆料。

「查拉尼亞就是散播假新聞與攻擊球員的『領導者』，」麥克喬治發推表示，「為什麼聯盟當中的球員願意跟這樣的傢伙對話，這讓我非常驚訝！」

只是麥克喬治的這種「指責」，只會讓外界感覺哭笑不得，畢竟查拉尼亞從過去到現在的種種爆料，最後幾乎都證實是真實的，說他只會散播假新聞與攻擊球員，未免讓人感覺麥克喬治只是自己的球員遭到爆料提前被拋棄後的「小孩子」反擊。

畢竟迪昂布魯克斯本季狀況連連，不僅3度遭到禁賽，整體表現也並不理想，尤其是在進攻端太不穩定，特別是在今年季後賽首輪遭遇湖人期間，他頻頻跟詹姆斯嗆聲，最後慘遭狠狠打臉，接連3場比賽拒絕賽後訪問遭到聯盟罰款，也讓外界對麥克喬治的「指責」，只會看成一場笑話罷了。