周三收盤，道瓊指數跌270.29點或0.80%，收33,414.24點。標普500指數跌28.83點或0.70%，收4,090.75點。那斯達克指數跌55.18點或0.46%，收12,025.33點。受超微（AMD）重挫拖累，費城半導體指數下跌39.48點或1.32%，收2,957.37點。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一致通過，決定將央行基準隔夜利率提高至介於5.00%～5.25%，為2022年3月以來連續第10次升息。

主席鮑爾在政策聲明發布後的記者會上表示，通膨降低需要一些時間，如果預測大致正確，那麼就不適合降息，我們不會降息。他並表示聯準會仍然認為通膨率過高，現在就說升息周期已經結束為時過早。

投資人擔心利率持續升高最終將使經濟陷入衰退。

在其他消息方面，數據顯示美國4月民間就業增長，但也透露出在連續升息之後，勞動力市場正在放緩。另一份報告顯示美國服務業在4月維持穩定擴張，但投入價格上漲意味著通膨「黏性」仍高。

標普500指數11大類股全面收黑，能源股跌1.92%，跌幅最大，主要受原油價格再度重挫打擊。其次為金融股跌1.19%，第一共和銀行倒閉引發的動盪尚未平息。KBW地區銀行股下跌0.9%，延續本周以來的低迷走勢。

美國交易所成交量總計為120.3億股，過去20日均量為105.1億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.44：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.00：1。

標普500指數有24檔成分股創下52周新高、12檔創新低。那斯達克指數有64檔創52周新高、266檔創新低。