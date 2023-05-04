研華年初已啟動下階段全球化轉型，首波於北美、日本、東南亞等重要據點強化投資、擴大共創；北美新總部正式開工動土，為下階段成長奠基，地點在南加，預估2025年會完工，整體投資金額約0.7億美金，可望支撐研華在北美業績規模成長至15億美金。研華也提到，日本將是相當重要市場，日本市場第一季營收表現最為強勁，年對年成長39%，公司也啟動九州廠擴充產能，預計產能將增30%，而馬來西亞亦已有第三方代工廠合作。

不論IPC或是其他產業，近年越來越多客戶對於兩岸政治角力是否影響到產能之擔憂，研華進一步說明，目前研華日本廠僅針對日本當地訂單生產，未來也規畫會銷往其他海外市場，研華持續深耕日本市場，若後續客戶對兩岸製造有疑慮，研華可規畫東南亞或日本生產。即便如此，台灣方面，今年也會增加一條產線。

研華首季整體接單/出貨比值(B/B Ratio)為0.82倍，大陸市場BB值則趨近1倍，為大陸解封後首度增溫。大陸今年初解除疫情禁令，目前大陸市場復甦情況，相較於去年第四季，研華今年第一季大陸訂單有回溫跡象，但業績仍呈現年對年減少狀況，主因還是因為客戶庫存水位仍高，預計整個消化完成，還需待第二季底。估計隨著缺料逐漸改善、供應商庫存調節告終，下半年整體接單比值可望回歸常軌。

大陸市場產業，因庫存消化，手機銷量持續下探，相關銷售不如強勁，但新能源、工廠自動化、醫療商機相對樂觀，看好下半年大陸展望進一步提升。

研華第一季EPS次高，且今年營運可望逐季成長，相對其他電子產業展望樂觀，針對研華今年加薪計畫，研華提到，人才是公司競爭很重要的因素，所以研華今年1、4月已啟動結構性調薪，調薪幅度更較勝過往。