葉為拉攏劉女經常送禮，其中甚至有高檔和牛。（本報資料照片）

詐團首腦「藍道」杜承哲，假求職真拘禁虐死3人，寧夏所所長葉育忻竟然暗中提供杜嫌情資，但檢警查出，4月時杜的同夥陸續被抓，杜很擔心希望葉幫忙打聽，他們移送到士檢後的下落，葉因問不出來也不敢問，竟然偽造士檢的交保通知單，再貼上同夥的名字，回傳給杜說「有3個人交保了」，藉此獲得杜的酬謝，詐騙集團被警察騙，讓偵辦人員備感荒唐可笑。

41歲的葉育忻警大69期，外文能力優秀，曾在刑事局國際科任職，後來因被前女友指控，趁她睡覺時偷皮包盜刷，他因此事降調到陽明山國家公園警察大隊，後來又轉調北市大安分局，2020年11月轉至寧夏所服務。

檢方調查，葉與「藍道」聯繫超過1年，多次提供各種情資，並向詐團解析一些偵辦手法，提醒他們規避、因應，從中收取詐團的報酬。

但離譜的事發生在4月時，藍道獲知有同夥落網，輾轉詢問葉他們的下落，葉先打給中壢分局普仁所同仁，假裝以大同也有案件為由，問出被逮者的姓名及涉案情形，後來他們轉送士林地檢署，杜又問葉他們後續情形。

葉因為一時問不出來，索性找來士檢的交保單，貼上同夥的名字、隨便寫上交保金額，再轉傳給藍道，宣稱有3、4個人會交保，藍道竟然被矇在鼓裡，還對「神通廣大」的葉表達感謝。

檢警另查出，葉育忻與1劉姓女子過從甚密，包括虛擬幣帳戶、與杜的聯繫，都是透過劉女協助，因此葉經常送禮給劉女，包括巧克力、高級和牛、雞精禮盒等，杜被抓後，葉則反覆與劉女沙盤推演，研究如何解釋雙方的金流往來。

檢方3日另在葉的住處搜出現金30萬，葉對錢的來源交代不清，說詞前後矛盾，檢警認為款項流向不明，尚有查明的必要，並以此認為葉男涉案貪汙重罪，並也滅證、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。