70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長搞笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年。近日，她被美食節目主持人、作家陳鴻邀請至明新科技大學」旅廚系擔任一日業師，她的近況也隨之曝光，令陳鴻大讚：「菲菲姐簡直凍齡，從年輕老在等，狀態極好氣場強大」。

秦菲菲擁有一副好歌喉，高中畢業一舉考上無線台歌唱訓練班，後來被引薦到演員訓練班。正式進入演藝圈後，秦菲菲憑著逗趣、率真的個性和才華，圈粉眾多電視機前的觀眾，成為台灣首代女諧星。30年前隱退演藝圈後，華麗轉身變成早餐店女王，結合眷村口味把江蘇獅子頭混搭出創意新吃法，陳鴻透露秦菲菲已躋身為東區億萬富婆，據知她曾說賣早餐的收入比當藝人時高3倍。

近日，她收到陳鴻邀請，專程南下「明新科技大學」旅廚系擔任一日業師，手上戴著4克拉鑽戒，還大秀廚藝，端出自己的拿手菜獅子頭，現場學生見到她超級嗨，秦菲菲肯定大學生對技職教育的學習態度，鼓勵年輕人早點出來創業做自己的品牌，陳鴻也大讚她：「菲菲姐簡直凍齡，從年輕老在等，狀態極好氣場強大。」

事實上，會秦菲菲走入創業一途的契機，緣於秦菲菲的父親，原來秦菲菲有陣子通告量較少，加上外型較有拍戲上的限制，秦爸便督促她：「賺錢做什麼都要趁年輕，不要每天在家等通告」，這番話點醒了她，於是她靠著自己闖出一片新天地。