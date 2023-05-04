王偉忠在中廣《欸！我說到哪裡了？》專訪澎恰恰，2人都是嘉義人，相識37年，澎恰恰說年輕時一起做《連環泡》壓力很大，每天最大樂趣就是王偉忠拿個棍子沿路追打老太太，路人嚇一跳，才發現是他追的其實是澎恰恰化妝的老太太。

王偉忠說澎恰恰的人生有3個願望，出唱片、打棒球還有拍電影，前兩個他都幫忙圓夢了，但第3個真的沒辦法，澎恰恰不改幽默地說，他很自信的拍出電影《帶一片風景走》，結果帶一堆負債來，後來演出電影《第九分局》，才知道電影要籌備、要拍得很仔細。

澎恰恰的債務問題也讓王偉忠很心痛，澎恰恰說，以前他是很為家人爭光的，走紅之後，他還曾經騎馬繞嘉義，感覺像得了狀元衣錦還鄉，澎媽媽還因為他得到嘉義的模範母親，但發生債務問題之後，澎恰恰說，「還好我媽做仙，不然媽媽看到會受不了！」

澎恰恰說，他曾在夜市看到有人帶著妻子小孩吃東西，便宜的幾十塊的美食，一家人吃得好快樂，讓曾經站上巔峰的他很感慨，原來只要幾十塊錢，人生就能這麼幸福！王偉忠說，你應該把這些感觸記下來，但千萬別拍成電影。

有段時間澎恰恰煩惱到夜不成眠，常想：「我為什麼要這樣過日子？」、「這麼多債怎麼還？」甚至還有很多人傳訊息罵他，但他知道自己逃不掉，決定重新面對，一個個協商債務，一個個還。

澎恰恰除了自創品牌賣泡菜，五月中旬還在國家戲劇院與衛武營演出舞台劇《隔壁親家》，澎恰恰說，這齣戲已經連演14年，他演了舞台劇之後，覺得自己後面也不用退休，還有很多事情可以做。

王偉忠問他會希望大家怎麼看他，澎恰恰希望大家可以看到這個人還沒倒、還會拚到最後，而且還是會朝著理想前進，他不會妥協，一定會拿出最好的表演給觀眾欣賞。