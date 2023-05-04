一名已婚的男子愛上女兒同班同學的媽媽，2人發展不正當之男女交往關係，後來他向妻子坦承外遇並簽下「愛家協議」保證不會再次外遇，妻子以此向小三提告求償165萬元，台北地方法院認為，被告女子無法提出反證推翻「愛家協議」，判須賠償人妻10萬元。可上訴。

這名人妻提起民事求償訴訟主張，老公與外遇對方發展不正當之男女交往關係，致老公在2019年8月底時忽反常態，與她分居並要求離婚，對方不法侵害她本於配偶關係之身分法益且情節重大，致受有精神上之莫大痛苦，須賠償她165萬元。

人妻還向法官提出老公親筆簽署之愛家協議，內容記載「本人不會與外遇對像有任何形式之聯絡或接觸行為」「本人曾經做讓老婆傷心的外遇不當行為，但是本人深愛家人」「如有任何違反情事，將傷害老婆的心與孩子們平靜和諧的家庭生活，應受處罰」

台北地院認為，該名女子提告提出配偶親筆簽署之愛家協議及證人證詞，被告的女子並未提出任何反證予以推翻，其所為足以破壞原告婚姻關係之幸福圓滿，情節自屬重大，審酌婚外情關係已結束等 一切情狀，判賠10萬元。