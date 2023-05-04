彰化139縣道昨晚發生彎道車禍，肇事機車轉倒後滑行至懸崖邊。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化一群大學生昨晚揪團騎機車夜遊，行經彰化市139線一處頻傳事故的彎道時，其中1部機車過彎失控人車倒地，該車雙載的情侶跟著噴飛，滑摔至懸崖邊，差點連人帶車墜谷。警方表示，該對年輕情侶幸運僅受輕傷，疑因過彎不當肇禍，將調查釐清。

警方調查，昨天晚間大約10點，一群大學生騎機車從彰化市139線往芬園鄉行駛，在行經139線20公里的彎道時，其中1部機車失控轉倒，連人帶車往路邊滑行，直到懸崖邊才停住，幸好機車上雙載的情侶都僅受到皮肉傷，並無大礙。

警方與消防人員到場，將受傷的該對大學生情侶簡單包紮後送醫。警方在現場處理車禍時，發現該部肇事機車滑至懸崖邊才停住，直說該對情侶只受小傷真的很幸運，萬一墜谷，後果不堪設想。

發生事故的彎道路段歷年來已有數不清的機車騎士在該地發生轉倒，輕者受皮肉傷，重則賠上一條寶貴性命，因此該彎道也被冠上死亡彎道之名，這樣惡名雖嚇人，但仍常有不信邪的騎士在該地壓車過彎，也導致不幸事件頻傳。