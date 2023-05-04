台美國防產業合作論壇，外貿協會黃志芳董事長、前美軍太平洋陸戰隊司令Steven Rudder、蔡適應立委、美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)蒞臨致詞，並邀請到漢翔(2634)胡開宏董事長、經緯航太羅正方董事長、全球最大專業熱成像攝影機Teledyne公司的Robert Moss等重量級企業代表，以及國防安全研究院沈明室所長、2049計畫研究所(Project 2049 Institute)Colby Ferland等專家分享國防產業合作及臺灣國防產業發展趨勢與機會。

黃志芳致詞時表示，國防產業是國家安全和經濟發展重要的一環，是世界上最大的產業之一，市場規模超過全球電動車市場規模的一倍半。貿協的使命是促進台美企業在所有領域的商業合作，讓雙邊共同成長和繁榮，當然，國防產業也不例外，並指出台灣是全球資通信、半導體和精密製造業的強國，是全球供應鏈中可靠和值得信賴的合作夥伴，也是全球國防產業的重要盟友。

自蔡英文總統2016年上任以來，促進國防工業與經濟和技術的融合一直是台灣的重要政策之一，也列入5+2產業創新計畫以及六大核心戰略產業。政府一直支持國防技術的發展，並致力應用於民用領域創造雙贏的機會，台灣公司在航太零組件製造表現出色，並建構起民用航空產業的供應鏈體系，與波音、空中巴士和普惠公司等全球巨頭合作。台灣公司強大的AIoT能力也成為無人機領域的優勢競爭者，無人機有很多用途，不僅用於國防，也用於商業和日常生活。藉由這次的論壇將帶動台美國防產業的交流合作，奠定雙邊企業的合作夥伴關係，進而完善台灣國防產業供應鏈。

美台商業協會韓儒伯會長及甫退役的魯德(Steven Rudder)致詞時均表示，台美是擁有相同民主自由價值的盟友，台美雙邊擴大合作是未來趨勢，今天的論壇是台美雙邊國防企業最好的交流平台，將帶動兩國產業合作。

蔡適應委員特撥冗主持本次論壇，與企業代表與專家探討台灣企業該如何切入美國國防產業供應鏈爭取商機，討論熱烈，現場聽眾無不拭目傾耳。漢翔胡董事長指出，我國國防產業與國外合作是必經之路，無論是技術移轉、合作生產、區段組裝均可提升產業之技術水準，進而建立全球供應鏈。並期望美方加速技轉、料件供應、國防供應鏈資安認證等作業，深化雙邊合作關係。

國防安全研究院沈所長則認為，雙邊國防產業合作上可採取民間企業合作的模式，共同發展無人機、雷達系統、螺旋槳葉片、船舶設計等領域。經緯航太羅董事長正方期望透過雙邊產業合作，跟國際大廠聯合開發，或在台灣設立生產線。

本次論壇交流熱絡，我國企業意猶未盡引頸期盼貿協舉辦相關活動。而貿協黃董事長也指出，今年美國在台協會(AIT)首度在貿協主辦的「台北航太展」籌組「美國館」，AIT將帶領美國企業與台灣企業進行交流，期望此次兩國合作，開創更多台美國防產業合作的契機。