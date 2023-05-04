中國大陸駐多倫多總領館微信公眾號「楓雪湖畔」4日消息，近日，個別加拿大媒體和政治人物別有用心進行炒作，誣稱該館領事官員參與「脅迫」一名加眾議員及其親屬。有關說法毫無事實依據，純屬無稽之談。該館對此表示強烈不滿和堅決反對。

多倫多總領館稱，該館一貫恪守《維也納領事關係公約》和中加領事協定依法履職，各級領事官員從未從事任何與身分不符的活動。加方個別媒體和政客散佈有關虛假資訊，蓄意損害該館聲譽和形象，惡意干擾雙方正常交往與合作。該館敦促有關媒體和政客尊重事實，立即停止造謠抹黑。

中新網報導，今年2月下旬，針對加拿大個別政客、媒體接連炒作所謂中國駐加領事機構「干預」加大選、「干涉」加內政，中國駐加拿大使館發言人已回應指出，相關論調純屬抹黑誹謗、一派胡言。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。使館發言人強調，國與國之間的關係必須建立在相互尊重、平等相待的基礎上，中加關係也不例外。中方敦促加方摒棄意識形態偏見，立即停止對中方機構和人員正常履職進行汙名化，立即停止抹黑攻擊中方的言行，不要再給兩國關係發展設置障礙、製造麻煩。