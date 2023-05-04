台積電曾多次抱怨，在台灣以外地方建晶圓廠成本比在國內要貴得多，並指赴美設廠的成本至少是台灣的四倍。美媒報導，台積電為了要守住53%毛利率，打算把額外成本轉嫁給客戶，美製晶片將比台製高出30%，美國客戶會願意多掏錢嗎？市場傳出超微、高通打算改找三星代工，而輝達可能轉單英特爾。

美國科技網站Tom's Hardware報導，台積電已開始與客戶洽談兩座海外廠的訂單和定價，預計2024年底開始量產。

業內人士認為，台積電美國廠的4、5奈米代工價格，將比台廠高出20%至30%，日本熊本廠22、28奈米與12、16奈米製程晶片價格可能比台製多出10%至15%。

美國IC設計業者肯定不希望美製晶片要多支付更高成本，因此台積電亞利桑那州生產的晶片可能針對美國政府和對價格不太敏感的應用方面。這樣台積電應該能夠將額外成本轉嫁給客戶，而不會危及原本的競爭地位。

事實上，許多美國客戶持續與台積電商議價格，也有部分客戶考慮轉單三星，以便更靈活地控制成本。市場傳出超微、高通打算改由三星代工，而輝達可能求助於英特爾代工服務，儘管這些消息未獲證實，台積電仍堅持調漲代工報價，因為製造成本實在太高了。

相較之下，台積電與日本客戶談判進行得很順利，原因是當地政府大力補貼支持熊本廠。

由於晶片設計成本愈來愈高，超微、高通和輝達可能同時釋單給台積電和三星，或由英特爾製造類似晶片，不過這種做法會有難度。因此，即使競爭對手三星吃下部分訂單，也不影響台積電晶圓廠的產能利用率。

與此同時，受惠大客戶蘋果貢獻25%營收，台積電也維持20%至30%折扣，因為兩家公司在先進製程和技術突破上密切合作，蘋果往往是第一個採用台積電先進製程的公司，也願意支付額外費用並承擔風險。

報導指出，前述消息未經官方證實，應持保留態度。台積電實際生產條款保密，取決於多種因素，並且因不同客戶而有差異，基於成本考量，幾乎不可能猜測到台積電可能的生產轉移。