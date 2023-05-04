●State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示，聯準會繼續在走鋼索，也就是說，他們正試圖在展現對抗通膨的公信力與實現軟著陸之間取得平衡。

●投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates Inc.總裁Alan Lancz表示，投資人急切想看到聯準會釋出這次是否為最後一次升息的任何訊號，但任何希望偏向這種情況的人似乎未能如願以償。這次是不是最後一次升息仍無定論。

●TD Ameritrade資深交易策略師Alex Coffey表示，除了有關升息路徑的線索之外，投資人也將密切關注鮑爾在記者會上對美國銀行業的看法。此前第一共和銀行（First Republic Bank）倒閉並遭到標售，成為3月以來美國第三家倒閉的主要銀行，也是美國史上第二大銀行倒閉案，僅次於2008年的華盛頓互惠銀行（Washington Mutual）倒閉事件。紐約證券交易所周二宣布第一共和銀行股票將下市，即起暫停交易。

●RBC財富管理公司資深投資組合策略師Tom Garretson表示，政策聲明中的新措辭確實顯示進一步升息的門檻相當高。這份聲明非常明確，今天的升息可能是最後一次。美國公債殖利率下跌、美元走貶，這是一個相當鴿派的市場反應。

●Oanda資深市場分析師Ed Moya表示，周三的升息可能是本緊縮周期的最後一次升息。聯準會擔心信貸環境收緊將給經濟活動和就業造成壓力，但這同時又有助於維持「通膨放緩」（disinflation ）的趨勢。信貸緊縮將削弱經濟，似乎只要不出現勞動力和通膨數據比預期炙熱的完美風暴，聯準會至少一直到年底都會維持利率不變。