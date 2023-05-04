檢方查出，葉育忻背後有1名劉姓女子協助收賄。（李文正攝）

檢警追查寧夏所長葉育忻，暗中提供「藍道」詐團情資，發現1名劉姓女子與葉有密切往來，劉甚至幫葉開設虛擬幣帳戶，代收藍道轉贈的上百萬元賄款，而葉為了達謝劉女，經常贈送各種高檔禮品，包括GODIVA巧克力、高檔和牛、養氣人蔘等，兩人的關係檢警也在釐清中。

葉育忻到案後，第一時間否認收賄，因此檢方才以偽造文書、洩密偵辦，但在借提「藍道」杜承哲，過濾葉的銀行帳戶後，赫然發現劉姓女子，就是幕後替葉收錢的人頭。

檢警調查，葉有時傳遞情資，都是透過劉女轉達，藍道送錢時，也是透過劉，但因現金傳遞相對危險，葉後來決定使用虛擬貨幣，於是要劉女去開戶，認為這樣比較不會被查到。

後來藍道被抓，葉也密集聯繫劉女，和她研究如何解釋金流，要劉女聲稱是投資的獲利，但葉的住處另被發現30萬現金，對此葉就難以解釋，供詞矛盾，檢方認為這應該也是收賄所得，有查明必要，依涉案貪汙重罪，有滅證、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。