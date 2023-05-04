LeBron followed Steph to the Warriors bench and was talking with the GSW staff pic.twitter.com/Sh8qPwSg87 — 95.7 The Game (@957thegame) May 3, 2023

2018年總冠軍賽後，兩大巨星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）再度於季後賽交鋒，他們在場上的互動也成為焦點，詹姆斯上半場被拍到曾一路跟隨柯瑞回到板凳區，畫面被放到推特造成熱議。

季後賽西區準決賽首戰，明星長人安東尼戴維斯（Anthony Davis）打出統治級表現，攻下30分、23籃板「雙廿」數據，「紫金大軍」湖人客場擊敗勇士取得系列賽領先。柯瑞全場三分球13投6中砍下27分，不過出現多達5次失誤，無法發揮應有水準。

面對灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）的死纏爛打，詹皇沒有將他放在眼裡，只是這回自己主動找上了柯瑞，後者回到板凳後，詹姆斯還向柯瑞說了幾句話，賽後受訪時談到這一幕，柯瑞說道：「詹姆斯只是在跟我開玩笑，他說要一直防我，直到我坐回板凳。」

詹姆斯進入季後賽後，沒有再像從前那樣一夫當關，不過他在防守端上投注更多心力，此戰搧了3記麻辣鍋，其中一鍋算在柯瑞頭上，湖人全場一共10次阻攻，帶給對手強大的防守壓力，成為系列賽拔得頭籌的最大關鍵。