大陸微信公眾號「長江雲新聞」4日報導， 據多家當地媒體報導，5月1日，位於印尼峇里島的洲際飯店發生了一起驚悚命案，兩名中國大陸遊客不幸身亡，全案正在調查中。

根據當地媒體報導，遇害者是住在該飯店4223房25歲的廣西籍女子李某及22歲的江西籍男子程某，案發時間為2023年5月1日早晨。男死者被發現躺在飯店走廊的陽台上，渾身是血，脖子和左腿均有傷口。女死者則躺在房間浴室內，頸上有纏繞的傷口，兩名死者當時均全身赤裸。

據瞭解，飯店房間是由女死者預訂的。根據飯店監視器畫面顯示，女死者在4月30日晚上8點左右一人前往飯店登記入住。5月1日凌晨0點17分左右，男死者抵達飯店大廳，與女死者會面，隨後兩人一起進入房間。0點50分左右，男死者離開房間一段時間，然後再次返回。不久，該房間訂購了飯店的食物，飯店員工在1點17分左右將食物送入房內，隨後離開。

清晨6點32分，監視器畫面顯示，男死者匍匐著從房間裡爬出來，身上帶著血，最終在走廊上死去。

長江雲新聞報導，目前，當地警方正在調查此案。警方表示，兩人的私人物品在飯店房間內沒有丟失，還無法百分百斷定兩人是被他殺還是自殺。

巴厘島一直是中國遊客的熱門出境旅行地，涉事的洲際飯店也經常出現在巴厘島的旅行攻略裡。目前，洲際飯店方面還沒有就此事發表任何聲明。截止今天，洲際飯店官網依然顯示可正常預訂，沒有任何異常。

長江雲新聞報導，兩名中國遊客在峇里島飯店不幸身亡後，第一時間聯繫當地的地陪Jessica。她表示，消息爆出後，在她們的「地陪圈」引起了小震動，大部分人表示震驚。她坦言，目前正值中國五一假期返程高峰，這件事對中國遊客在當地的旅行計畫並沒有造成太大影響，後續影響也有待觀察。

長江雲新聞報導，旅行機構相關負責人提醒大陸遊客，在出境旅行時，一定要提高安全意識，加強風險防範，一旦需要求助可以撥打電話12308。跟隨旅遊團出境遊時，要有團隊觀念，嚴禁脫團，聽從領隊安排，在旅行時切勿攜帶大量現金。護照、身分證、銀行卡等重要證件和貴重物品應隨身攜帶。