南韓啦啦隊女神李多慧，今年三月重磅加盟中職樂天桃猿啦啦隊，四月來台首秀更是掀起一股「李多慧旋風」，而他的高人氣也吸引許多廠商爭相找她代言拍攝，如今她上月來台的廣告終於曝光，片中她與男演員互相潑水及跳繩展現青春活潑的模樣，而陪同的經紀人更透露，李多慧拍攝時相當敬業，連導演都讚不絕口。

李多慧來台首支廣告便與知名碳酸飲料品牌合作，李多慧在片中演技表現相當亮眼，其中她從滑水道溜下後從水面起身的一幕，讓她的身材曲線完全展現出來，隨後與男演員互相潑水及跳繩，青春可愛的模樣相當可愛。

此外，根據《三立新聞網》報導，經紀人透露，拍攝當天李多慧清晨6點出門，直到晚上8點才收工，將近14個小時拍攝李多慧都沒有喊累，敬業程度讓第一次合作的導演都稱讚，雖然這不是李多慧第一次拍攝廣告，但對於能在異鄉接到邀約讓她相當開心。

然而，李多慧當初加入樂天女孩時就被譽為，啦啦隊女神林襄的勁敵，先前更被爆出廠商打聽李多慧的代言行情只有林襄的三分之一後，將邀約轉向李多慧，因此導致她「不小心」搶了林襄的連鎖茶飲代言。