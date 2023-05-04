金鐘主持人黃子佼怒控《天下雜誌》將其專欄內容大幅刪減、改標，除了道出無奈心情：「純粹覺得自己的心意被浪費了」，也決定辭退專欄作家一職，對於《天下雜誌》發出聲明道歉，他心意已決表示「好聚好散兩不相絆」，對此，兩性專家欣西亞透露遇過類似狀況，並點出癥結點在於「對人給予的基本尊重」。

欣西亞表示剛出道時，曾經碰過類似情況，她指出在寫和性愛有關的文章時，最在意的就是詮釋風格和敘述口吻，畢竟高階和低級只有一線之隔，尤其在有關「性」的 比喻，常常需要專業累積或神來一筆，不過多年前曾發生被編輯大幅刪減文章的狀況，不僅專屬的幽默風趣口味全失，還被改到內容就像衛生署的衛教文宣，有時標題更是驚悚到讓她大開眼界。

欣西亞指出該事件跟內部流程出問題沒太大關係。（圖／欣西亞和Shane任翔臉書）

有上述幾次經驗後，欣西亞會慎選合作的出版社和專刊平台，至於默契則是不言而喻，編輯只幫忙挑錯字，如果發現文句不通順，也會事前告知並要求重新修改，看到黃子佼遭遇相同狀況後，她指出寫的文章沒被告知下被刪減，標題還為了吸睛被改到相當聳動，但專欄上掛的卻還是自己名字，讀者會怎麼想怎能看?接著強調：「完全是作者自己要扛，佼哥內心的氣，我很能理解」。

欣西亞強調對於天下雜誌發出的道歉聲明不太認同，畢竟整起事件跟內部流程出問題沒太大關係，主要關鍵還是在於「對人給予的基本尊重」，接著舉自己為例：「每一個有做愛經驗的人都能談性，但怎麼讓大家引起共鳴、搔得讀者激情不斷，就是我欣西亞專屬的風格」。