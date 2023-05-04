●超微（AMD）周三股價大跌9.22%，收在81.62美元，拖累費城半導體指數跌1.32%，表現落後。該晶片大廠第一季獲利表現優於市場預期，且看好晶片市場將在今年下半年開始復甦，但其第一季個人電腦（PC）和數據中心晶片營收落後市場預期，且由於PC市場低迷不振，其第二季營收展望也意外疲弱。此外，分析師警告超微搶佔英特爾市場版圖的攻勢似乎已經「熄火」，奪下大塊市佔的日子可能結束，恐將面臨與英特爾競爭下更加激烈的市場。另有分析師表示，超微寄予厚望的MI300晶片主要用於特殊項目，在ChatGPT等此類大型語言模型的應用方面，可能不如輝達最新的H100數據中心晶片。

●美國地區銀行股周三盤後全面崩跌，PacWest Bancorp股價直接腰斬，暫跌52.49%，稍早前一度跌60%。媒體報導該加州銀行正在考慮包括出售在內的策略選項，使投資人對於這波銀行倒閉危機還未結束的擔憂升高。Western Alliance Bancorp稍早前暴跌33%，目前仍跌22.32%。Zion Bancorporation、Comerica和First Horizon稍早前跌幅都超過11%，SPDR S&P地區銀行ETF跌5%。

●高通（Qualcomm）周三盤後股價大跌近7%，該晶片大廠本季營收獲利預測不及華爾街預期，稱總體經濟情勢不利、全球手機銷售疲軟，以及智慧手機產業需要更長時間才能消化完過剩的晶片，之後新訂單才會流入。