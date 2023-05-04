新華社報導，大陸五一假期3日結束，各地迎來返程高峰。交通運輸部發布數據顯示，五一假期最後一天，大陸全國營業性客運量5738萬人次，比2022年假期同期增長160.1％。

具體來看，估計鐵路發送旅客1935萬人次，比2022年同期增長402.5％；公路發送旅客3450萬人次，比2022年同期增長100.9％；水路發送旅客150萬人次，比2022年同期增長129.5％；民航發送旅客203萬人次，比2022年同期增長424.5％。同時，大陸全國高速公路小客車流量5441萬輛次 比2022年同期增長120.75％。

中國國家鐵路集團有限公司指出，5月3日，大陸全國鐵路計畫開行旅客列車11993列。

3日一早，上海就迎來「雙向」大客流。為滿足旅客出行需求，上海增開至江西、福建、杭州、安徽等方向列車78列。

為了提供更好出行環境和返程體驗，上海虹橋站開設了「一窗通辦」服務視窗，為需要同時辦理退票、改簽、重新購票的旅客提供一站式服務。上海站、上海南站、上海虹橋站三站候車室將通宵開放，為已購買次日淩晨車票的旅客提供舒適的候車環境。

在深圳北站，在出站口和車站廣場，一些戴著志願者標誌的青年志願者服務人員在組織做好旅客轉乘的引導工作。據當地鐵路部門介紹，今年五一假期期間，深圳北站共發送旅客136.5萬人次，到達旅客118.5萬人次；最高日5月3日，預計到達旅客超29萬人次。深圳鐵路部門根據客票預售情況和客票候補大資料，動態優化旅客列車開行方案，最大限度滿足旅客返程需求。

為迎接大幅攀升的客流車流高峰，各地交通運輸系統持續做好返程客流車流保障工作，加強重點區域、線路、時段的運力保障。

今年五一假期期間，寧夏高速公路車流量同比大幅上漲。3日，寧夏高速公路車流量依然保持高位。「公司結合假期車流量和返程高峰實際，強化清障救援力量配備，加強易擁堵、事故高發等路段的即時視頻監測，提前預判擁堵時段和路段，引導公眾安全有序返程。」寧夏交投高速公路管理有限公司總經理緱永濤說，公司同時增設23處臨時救援備勤點，配備各類救援車輛133輛，雇用專業維修人員8名，以更好地做好高速公路服務保障工作。

「大家進站時要小心腳下的行李箱。」3日14時，隨著大量鐵路旅客抵達北京南站，地鐵4號線北京南站也開始變得忙碌。站廳內，工作人員在自動售票機、閘機前引導旅客快速購票進站；月臺上，軌道列車準時抵達，乘客快速流動疏散。

根據鐵路、民航到發情況，北京市交通委近日接連升級服務保障措施，在延長6條地鐵線路運營時間基礎上，進一步延長重點線路進城方向運營時間，持續提升地面公交運力，保障抵京乘客接駁出行需求。

大陸交通運輸部發布大陸全國公路氣象預報，3日20時至4日20時，新疆沿天山地區、西藏、青海大部等地部分地區有小雪或雨夾雪；西藏東南部、內蒙古中部和西部、華北南部、黃淮、江淮、江漢大部、湖南北部、江西北部等地部分地區有中到大雨，其中，山東中部和南部、安徽北部和西南部、江蘇北部、湖北南部和東部等地局地有暴雨或大暴雨。另外，江西西部、貴州東北部、寧夏大部等地局地有雷暴。

山東濟寧曲阜機場及時啟動危險天氣航班保障處置預案，提前準備航延物資，與交運集團對接，提前確定轉運方案及車輛，與協議旅店啟動聯動機制，做好旅客安置準備。

濟甯曲阜機場有限公司副總經理李國棟介紹，機場發布了重要天氣預警，對航站樓、辦公區及重要設施設備進行了巡檢，對看板等高空懸掛物進行了檢查加固，對飛行區、公共區排水設施設備進行了巡檢。