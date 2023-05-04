成功擊退金塊中鋒約基奇成為本季年度MVP的七六人中鋒恩比德，4日東區準決賽G2賽前除了收到隊友哈登送的勞力士錶「大禮」，更感謝哈登幫他拿下這次年度MVP，「我不知道該從何說起，自從哈登來到費城，雖然他沒告訴我，但我認為他替自己設定一個目標，那就是讓我成為MVP。」

「哈登是我遇過最好的組織者，他很可能是聯盟最好的組織者，他總是幫我製造輕鬆得分機會，不僅是得分，他也幫助我成為一個更好的籃球員，」拿到背面刻著「23MVP」勞力士手錶的恩比德表示，「他為我感到高興，這對我意義重大，因為我的隊友在乎我，就跟我在乎他們一樣。」

談到拿下本季年度MVP的感受，恩比德說：「我認為很多人不知道具有競爭性與想贏到一切的區別，我想拿到這個獎項並非因為這是MVP，而是這對我來說意義重大，我經歷了很多，那些我的經歷與犧牲，最後都會以某種方式回報。」

恩比德先前在季後賽首輪G3傷到右膝宣告缺陣到今天，不過七六人仍在G4完成橫掃籃網晉級，接著更在東區準決賽G1爆冷擊退地主塞爾提克，恩比德今天G2順利回歸且先發上場，希望能夠帶著2勝0敗絕對優勢回到費城進行雙方G3。