5月報稅季到，一名外送員日前網路報稅，發現今年要繳1萬7千多元，忍不住PO網分享，而網友們看見他所得總額高達76萬多元，等於平均月入6萬3千元，都驚呼太強，高薪收入連不少上班族都羨慕。

這名外送員日前在臉書「UberEats分享交流區」分享稅單，表示公司幫他報了許多稅，並透露他當外送員的年所得總額76萬5932元，扣掉免稅額42萬4002元，還要繳1萬7096元稅金給政府。

收入曝光後，有同行試算，外送員要有年收76萬5932元，等於每個月平均要賺6萬3827元，也就是一天要跑10-12小時，且一個月都不休息，讓同行及許多上班族感到佩服，「請收下我的膝蓋....竟然可以賺這麼多」、「多跑點，辛苦錢要繳稅」、「大哥您真的太厲害了，我一個月只能跑3萬多就好累了」、「我一個上班族都沒賺這麼多，所以現在要辭職跑Uber嗎」。

之後原PO補充，一個月6萬3千元不是最高紀錄，如果認真一點，一個月跑8萬沒問題，「周四到周一5天我都要跑150單加熊貓30單」，但高收入也包含隱藏成本，如油錢，車子保養費等，相對優點是上班時間自由。