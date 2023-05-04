北市一名人妻發現，丈夫小達（化名）竟與一名徐姓女子不倫戀，經常出發、出遊還發生性行為，小達還會以金錢資助徐女，讓她大受打擊，認為婚姻被徐女破壞，依法向徐女求償120萬元。台北地院審結，判徐女須賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與男子小達於2014年間結婚，育有2名子女，婚姻原幸福美滿，未料徐姓女子於2021年間介入她的婚姻，和小達多次吃飯、出遊且發生性行為，小達還以金錢資助徐女，認為2人的關係已經逾越社會一般通念所能容忍的範圍，侵害她的配偶身分情節重大，故依法向徐女求償120萬元。

對此，徐女表示，她與小達於2021年4月間開始交往，但交往初期阿達就稱已離婚，惟仍與前妻同住，故意對她隱瞞已婚身分，還會稱呼她為「老婆」，直到同年10月間她接獲小達妻子電話，才發覺受騙，隨即與小達分手，認為自己也是被害人，沒有故意侵權與過失。

台北地院審理時，法官指出徐女並不爭執曾與小達交往且發生性行為，認定徐女侵害配偶權屬實，再者，徐女及小達的對話紀錄中，提及「你回去陪老婆，好好培養」，小達回覆「喜歡聽你叫我老公」，徐女表示「只能私下，不能公開，我沒事，只是你的身分，要對大眾交代，不希望影響你的家庭，道德上是不允許的，可是我卻偏偏愛了一個不能公開愛的男人，好糾結」等語，均可明確認定徐女知情小達仍已婚，故不採信其說詞。酌情後，判徐女須賠償40萬元。可上訴。