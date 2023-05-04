隨著年紀增長，有人擔心膝蓋容易退化，因此想乾脆都坐著、躺著，較不易讓膝蓋退化，醫師表示，根據一項南韓的研究，若一天內坐、躺著的時間超過10小時，出現慢性膝蓋痛的機率會增加28%。若一周進行中強度運動超過2.5小時，可減少慢性膝蓋疼痛機率達22%。此外，體重過重者的慢性膝蓋疼痛機率是一般人的3.48倍，因此體重過重是最傷膝蓋的事。

義大醫院家醫部預防科醫學科主任洪暐傑在其粉專表示，2019年《BMC公共衛生雜誌》有篇南韓的研究，分析50歲以上者膝蓋疼痛的情況，研究對象8008人，其中1644人有慢性膝蓋疼痛。結果發現，若一天內坐著或躺著的時間超過10小時，慢性膝蓋痛的機率會增加28%。

相反地，若每天進行中強度運動、每周達2.5小時，或每天進行高強度運動、每周超過1小時15分鐘，可減少慢性膝蓋疼痛機率22%。所謂中強度運動，是指呼吸、心跳較平常快，會流汗、有點喘，可說話但無法唱歌的程度。高強度運動則是指喘到講話不順。

他表示，除了久坐、躺著、運動之，這篇研究也提到，若BMI（身體質量指數）30以上的肥胖者，慢性膝蓋痛出現的機率會是3.48倍。

洪暐傑總結該研究表示，整天坐躺著超過10小時有害膝蓋，合適的運動能減輕膝蓋疼痛，但過重的體重則最有害膝蓋，因此控制體重相當重要。