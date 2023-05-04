近年來詐騙案件量激增，手法也逐漸從分期付款、假冒檢警等機關，演變成現在的假網拍、假投資等，新竹市警局第三分局近日接連破獲幾起假網拍第三方案件，嫌犯大多以「買空賣空」方式行騙，其中有嫌犯被通緝後窩藏在租屋處，寂寞難耐準備出門「尋花問柳」時，誤將刑警認成馬伕，最後只能乖乖就範。

警方指出，有嫌犯被通緝後窩藏在租屋處，寂寞難耐準備出門「尋花問柳」時，誤將刑警認成馬伕。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

警方指出，近年來詐騙手法推陳出新，從最早的「分期付款」、「假冒檢警或公務機關」，演變至今的「假網拍」及「假投資」等等之詐騙態樣，往往使民眾陷於錯誤、信以為真，誤入詐騙的陷阱而造成財產上的損失。

新竹市警察局第三分局近日偵破數起「假網拍」之第三方詐欺案，警方表示，因為每筆詐騙金額都不多，容易讓民眾失去警覺心，也因此被害人數增多，嫌犯透過「薄利多銷」的概念，反覆詐騙，也成為詐騙集團或個體戶的慣用手法。

警三分局持續針對「假網拍」詐騙案件深入調查，發現嫌犯大多是以「買空賣空」的犯罪模式詐騙多個被害人，此外，也鎖定多名嫌疑人均是利用網路獨力犯案。偵辦期間，有嫌犯擔心為自己被騙或被尋仇，竟想找警察幫忙，於是查緝員警約他在當地派出所前見面，也順勢將他逮捕。

警方指出，有嫌犯被通緝後窩藏在租屋處，寂寞難耐準備出門「尋花問柳」時，誤將刑警認成馬伕。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

更誇張的是，還有嫌犯因詐欺案被地檢署發布通緝，藏匿於租屋處，躲藏期間持續利用網路繼續詐騙無辜受害者，但因為他常期蝸居於套房內寂寞難耐，準備外出「尋花問柳」時，將埋伏以久的刑警誤認為馬伕，警方也順利將他查緝到案。

警三分局長林炎巨提醒，民眾如有網購需求，應選擇具有第三方支付功能且正規網購平台，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，遇到疑似假網拍案件，要把握3C原則，calm（冷靜）、check（查證）、call(求助），務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再至警察機關或撥打165反詐騙專線請求協助。