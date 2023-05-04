女星謝忻和黃沐妍（小豬）、卞慶華、田舞陽、朱宇謀（Wish）等人日前爬台灣兩座百岳閂山、鈴鳴山，謝忻卻在途中一度失聯，嚇得同行山友出動空拍機到各個山頭搜尋，所幸人平安無事。消息一出，臉書登山社團狂砲轟謝忻浪費社會資源，經過幾天的沉澱，謝忻決定再挑戰俗稱「讓膝蓋軟」的百岳西巒大山和谷關七雄。

黃沐妍上月20日在IG透露，一行人爬閂山時隊友一度失聯，無論怎麼打無線電話、出動空拍機或是在山裡大叫名字，都沒有得到回應，過了一個半小時才聯繫上，「失蹤團中隊友聽到了我們的聲音，帶錯路的朋友卻持續讓音響調很大聲，完全無視我們的吼叫。最後他們悠悠然的前往三角點，直接加入了我們大合照，我們陳述了前早發生的事情，出包隊友默默無語。」讓她感嘆：「請慎選山友。」

謝忻事後在IG限時動態PO一張跪地照道歉：「對不起我的山友們」，接著還原當時的情況，透露當時聽到卞慶華那團歇斯底里地叫她的名字，以為彼此的距離很近，歷經這次的驚魂記，再也不敢脫隊行動。

事情傳開後，許多登山社團都在罵謝忻浪費社會資源、沒能力就別爬山等；對此，謝忻承認自己做錯事，才造成山友們的擔心，亦浪費社會資源，感到很抱歉。冷靜思考數天後，謝忻昨（3日）在IG限時動態宣布：「我決定下星期挑戰西巒大山，還有我分不清楚有哪幾顆山頭的谷關七雄。」

谷關七雄位於台中谷關一帶，共有7座中級山，分別為八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，山勢險峻，都是中高難度的登山路線；至於位於南投縣信義鄉的西巒大山，屬於玉山山脈，海拔高度3,081公尺，是台灣百岳之一，陡上爬升的吃力路線，被山友封為「膝蓋軟」大山，兩者都相當考驗腿力。