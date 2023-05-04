立法院國防委員會今進行「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」專案報告，國防部長邱國正列席備詢。其中，針對飛彈籌獲進度，書面報告指出，去年度已依計畫產製各式飛彈，並解繳軍種擔任戰備任務，執行進度100％。

另書面報告指出，沱江艦後續艦第三艘艦（旭江艦）的承造船廠，因技術人員大量確診、影響工程進度，未能於去年12月達到下水條件，國軍已由中科院專案管制組要求船廠趕工、增派人力施作，已於今年1月31日完成下水，不影響後續交艦期程。

報告並指出，由中科院量產的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈），去年依年度計畫量產十九輛機動載台，預劃5月9日會驗交。

立法院去年元月初通過「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，特別預算自2022年至2026年執行，共計編列2369億餘元，去年度編列480億餘元，規劃籌獲各型飛彈、載台及軍事設施三項。