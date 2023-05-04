大陸女籃主將李夢有著「女版詹姆斯」（詹姆斯是NBA歷史最偉大球員之一，常和麥可喬丹比較）的美譽，早前與WNBA華盛頓神秘隊（ Washington Mystics）簽下訓練營合約，前赴美國發展，不料事業重大突破之際，驚傳介入已婚前領隊張隆婚姻當第三者，事情爆發後李夢神隱多時，直到2日才現身露面，近況隨之曝光。

綜合陸媒報導，張隆前妻指出丈夫向她承認是李夢多次主動發照片勾引，自己只是逢場作戲，為的是留住李夢為國家隊效力，同時身為球隊領隊必須為球員做思想工作，所以多次單獨到李夢房間談話。妻子認為丈夫說謊，因為丈夫婚前交往時就曾劈腿女同事，當時還下跪請求原諒。

張隆前妻亦表示，自己迫於無奈第一次發微博，只因為自己是一名普普通通的單親媽媽，並曬出了一張李夢的大尺度照片，是李夢在沒有穿衣服的情況下上廁所的照片，照片中和男方在視頻通話，尺度相當大。

事件曝光後震驚許多大陸球迷，李夢也神隱多時，行蹤成謎。不過在本月2日於美國現身於WNBA華盛頓神秘人的記者會，她身披3號球衣，看來氣色不錯，當她被問有沒有什麼想對被她激勵的年輕人所說的話，李夢回應：「完成夢想的路上一定有坎坷，年輕人不要怕，要勇敢向前。」，她也強調：「不管在哪個舞台，永遠做最好的自己」。

不過看見她身穿3號球衣，部分網友紛紛嘲諷她「知三當三」，但也有不少網友繼續支持她：「挺喜歡李夢個性的，雖然這事兒在某個角度來說不對，但是也該勇敢面對」、「三號球衣而已不要過度解讀」、「這也能聯繫？真TM能扯！」、「老詹是6號，李夢選3難道不是因為女版勒布朗？」