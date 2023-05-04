警用哈雷開進「科學園遊會」，大人小孩都來打卡。

警用哈雷小重機、立體拼圖遊戲…，防疫降級後，台中市日前舉辦了三年來首次的國中小學科學園遊會，吸引了數千名民眾參與，其中台中市政府警察局第二分局在現場設置的「交通安全」及「反詐反毒」宣導攤位，透過超萌的哈雷小重機及有趣的闖關遊戲，成為全場185攤中最受歡迎的攤位。
第二分局不僅出動了超帥的大重機和超萌的小哈雷，讓小朋友可以騎乘拍照打卡，還設計了有趣的闖關遊戲，讓民眾在玩樂中學習「交通安全」和「反詐反毒」的知識。
要拿到第二分局的關卡印章，民眾必須先完成「迷你交通六面立體拼圖」或「犯罪預防六面立體拼圖」，並且說出「行人停看聽 路口慢看停」的通關密語。這個遊戲不僅考驗了民眾的觀察力和記憶力，也強化了他們對於交通規則和法治觀念的印象。
第二分局分局長楊川表示，這次的攤位活動是以寓教於樂的方式，讓民眾在遊戲中培養正確的交通安全觀念和防詐防毒意識，希望能減少交通事故和犯罪案件的發生，讓台中市更美好。
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