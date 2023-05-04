台中市政府警察局第二分局日前到國中小學科學園遊會設置宣導攤位，透過超萌的哈雷小重機及有趣的闖關遊戲，宣導「交通安全」及「反詐反毒」。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

警用哈雷開進「科學園遊會」，大人小孩都來打卡。

警用哈雷小重機、立體拼圖遊戲…，防疫降級後，台中市日前舉辦了三年來首次的國中小學科學園遊會，吸引了數千名民眾參與，其中台中市政府警察局第二分局在現場設置的「交通安全」及「反詐反毒」宣導攤位，透過超萌的哈雷小重機及有趣的闖關遊戲，成為全場185攤中最受歡迎的攤位。

第二分局不僅出動了超帥的大重機和超萌的小哈雷，讓小朋友可以騎乘拍照打卡，還設計了有趣的闖關遊戲，讓民眾在玩樂中學習「交通安全」和「反詐反毒」的知識。

要拿到第二分局的關卡印章，民眾必須先完成「迷你交通六面立體拼圖」或「犯罪預防六面立體拼圖」，並且說出「行人停看聽 路口慢看停」的通關密語。這個遊戲不僅考驗了民眾的觀察力和記憶力，也強化了他們對於交通規則和法治觀念的印象。

第二分局分局長楊川表示，這次的攤位活動是以寓教於樂的方式，讓民眾在遊戲中培養正確的交通安全觀念和防詐防毒意識，希望能減少交通事故和犯罪案件的發生，讓台中市更美好。

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