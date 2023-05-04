一名網友分享，一輛白車在路邊違規停車，車主似乎想靠著放2張紙條來躲避被開單的命運，可惜交通警察看到並不買帳，毫不手軟的開了4張罰單，引起網友討論，不少人大讚警察的作法令人感到療癒。

一名香港網友日前在臉書社團《馬路的事討論區》上分享，一輛白色車子違規停在路邊，車內的駕駛座擋風玻璃上擺著2張A4的紙，上面分別寫著「修車」、「因為遺失車鑰匙、公眾假期，未能聯絡車廠。」希望交通警察能高抬貴手別開單。

不過，顯然交通警察不買單，根據原PO分享的照片，白車的擋風玻璃上已經夾著4張罰單，看起來警察並未手軟，引起網友們熱烈討論，「真療癒，看到雪片般的罰單」、「警察完全沒手軟」、「看到紙條前本來只想開1張，看完以後開了4張」。

不少人吐槽駕駛的行為，感覺駕駛違規停車以後，想要規避責任，不想被開罰單才說自己鑰匙不見，否則若鑰匙意外弄丟了，怎麼將紙條放到車上？而且拖吊車明明24小時都有營業。另有網友則說，下次改用車子沒電了當藉口，可能還更讓人相信。