遭查收賄協助「藍道」集團的寧夏所長葉育忻，外文優秀反應靈活，曾是許多長官眼中的「愛將」，據指出，葉出手闊綽，經常在三節時會贈送長官洋酒、乾貨禮盒，還曾介紹長官購買蔣渭水公園後方，以及敦煌路的建案，經他居中協調都有不小折扣，因長袖善舞，不少長官都對他讚譽有加，3日卻爆出收賄，讓許多曾經力挺他的警界高官傻眼，現在都在暗中撇清和葉的關係。

警大69期畢業的葉，從警之路原本順利，他因外文能力突出，原本在刑事局國際科服務，在即將派駐國外擔任聯絡官時，發生前女友指控他盜刷的案件，後來他只能黯然離開，被眨至陽明山國家公園警察大隊。

但葉因反應、能力不俗，後來調到台北，又重新獲得長官賞識，而為了累積更多功獎，2020年底他報考所長，後來派任寧夏所一直服務至今。

據指出，葉的手腕靈活，經濟狀況也不差，不時送禮給一些長官，並介紹自己認識的人脈，安排飯局和長官、同事認識，他還介紹長官購買大同區的新建案，從中牽線幫忙喬折扣，讓長官認為他能力出眾，大加讚賞。

葉的所長排名已在前列，預計下一梯次便可升至兩線三星警務正，3日卻傳出他收賄百萬，替「藍道」提供情資，消息傳出警界大感驚訝，昔時讚賞不已的長官更是跌破眼鏡，暗中撇清和葉的關係。