經濟部近期指出，2022年台灣人均GDP達3萬2811美元，超越南韓的3萬2237美元，台灣時隔18年再度超越南韓引發關注。韓媒對此示警，如果南韓經濟支柱半導體產業無法重振，將很難再度超越台灣。

南韓媒體《東亞日報》撰文指出，台韓最大出口品項都是半導體產品，台灣受惠於晶圓代工具有領先製程優勢，南韓卻在全球市占率最高的記憶體陷入不景氣，導致雙邊GDP發生逆轉。

報導指出，台積電全球晶圓代工市占逼近六成，公司市值在2019年底超越三星，雖然半導體整體市場景氣不振，但台灣系統半導體出口去年持續成長，創下514億美元（約新台幣1.5兆元）貿易順差，反觀南韓半導體產業受中國製造業停滯拖累，出現478億美元的貿易赤字。

報導提到，在1970至1990年代台灣、南韓、香港、新加坡合稱亞洲四小龍，一直到1990年代台灣經濟都領先南韓，後來受到2000年代初期網路泡沫化影響，台灣經濟成長陷入停滯，人均GDP被南韓超越；但近10年來，台韓經濟成長差異縮小，南韓年均經濟成長率2.6%低於台灣的3.2%，最終造成逆轉，亞洲開發銀行預測，台灣今年經濟成長率2%也將超過南韓的1.5%。

報導認為，因為全球需求停滯，南韓已連續7個月出口負成長，貿易收支連續14個月出現逆差，如果南韓經濟支柱半導體產業無法恢復競爭力，政府再不動用國家力量協助半導體發展，未來南韓人均GDP恐怕很難再次趕上台灣。